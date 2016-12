Sekundarschulen stellen sich vor

Pankow.

An zwei Tagen der offenen Tür stellt sich die Reinhold-Burger-Oberschule Schülern künftiger siebter Klassen und deren Eltern vor. Die Schule in der Neuen Schönholzer Straße 32 öffnet am 13. Januar von 16 bis 19 Uhr und am 14. Januar von 11 bis 14 Uhr ihre Türen. Sie zeichnet sich vor allem durch ihr berufsorientierendes Profil aus. Weitere Informationen unter

49 97 99 41 und auf www.reinhold-burger.cidsnet.de . Ebenfalls einen Tag der offenen Tür veranstaltet am 14. Januar von 11 bis 14 Uhr die Kurt-Tucholsky-Oberschule in der Neumannstraße 9/11 ein. Sie verfügt über ein besonderes Fremdsprachenangebot. Neben Englisch und Französisch werden an dieser Schule auch Russisch und Latein unterrichtet. Außerdem hat sie ein kunst- und musikorientiertes Profil. Weitere Informationen unter

479 90 00 und auf http://kto.be.schule.de