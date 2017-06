Die langen Tage der Stadtnatur in Pankow am 17. und 18. Juni 2017

Pankow. Ökologische Projekte und zahlreiche grüne Orte sind am Wochenende in den Alt-Pankower Ortsteilen zu entdecken.

Weitere Informationen zu diesen und zu allen weiteren Führungen und Veranstaltungen in Pankow gibt es auf www.langertagderstadtnatur.de

Zu den beiden Langen Tagen der Stadtnatur am 17. und 18. Juni werden zahlreiche Führungen und Aktionen angeboten. Zu Führungen unter dem Motto „Panorama-Touren auf den Arkenbergen“ lädt zum Beispiel Ralph Hartmann in Kooperation mit der Heim Deponie und Recycling GmbH ein. Treffpunkt ist an der Straße nach Arkenberge 82. Am Sonnabend und Sonntag kann jeder zu Fuß oder mit dem Fahrrad die Südkuppe des höchsten Bergs der Stadt erklimmen. Von dort aus hat man nicht nur einen herrlichen Blick auf das Erholungsgebiet Arkenberge, sondern auch auf den Berliner Teil des Barnims und auf die umliegende brandenburgische Ebene.Einen Ausflug zur „Königin der Nacht“ können Interessierte indes am 17. Juni von 18 bis 22 Uhr unternehmen. Dazu lädt die Grün GmbH in den Botanischen Volkspark Pankow ein. Im Gewächshaus in der Blankenfelder Chaussee 5 wird Isabel Keil den Besuchern vieles über diesen mexikanischen Kletterkaktus mit beeindruckender Blüte berichten.Zu „Naturbeobachtungen im wilden Bucher Forst“ lädt der Verein „Aktion Tier – Menschen für Tiere“ am Sonntagmorgen ab 9 Uhr ein. Treffpunkt ist am S-Bahnhof Buch. Von dort aus wird Dr. Matthias Baeseler die Teilnehmer etwa fünf Kilometer durch den wildesten Teil des Bucher Waldes führen.