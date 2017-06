Pankows Natur entdecken: Im Rahmen der IGA finden mehrere Führungen statt

Pankow. Das Gelände der Internationalen Gartenausstellung befindet sich zwar in Marzahn, aber ein Stück IGA gibt es auch in Pankow.

Mehr zu den Führungen ist auf www.berlins-gruene-orte.de zu erfahren.

Dafür sorgt vor allem Wolfgang Krause. Unterstützt von weiteren Naturfreunden bietet er im Bezirk in den kommenden Monaten zahlreiche Führungen durchs grüne Pankow an. Die Idee der IGA-Organisatoren war von Anfang an, nicht nur die große Gartenschau in Marzahn zu zeigen. Berlin hat eine lange Gartentradition, und deshalb sollten auch die Bezirke Vorschläge machen, welche Referenzobjekte zu einer Außenstelle der IGA werden könnten.Von Pankower Seite aus war Wolfgang Krause von Anfang an in die Gespräche mit den IGA-Verantwortlichen und dem Senat einbezogen. Denn kaum ein anderer kennt sich mit den Grünanlagen im Bezirk so gut aus. Krause war viele Jahre Leiter des Naturschutz- und Grünflächenamtes in Pankow.Im Rahmen des IGA-Begleitprogramms „Berlins Grüne Orte“ bietet Wolfgang Krause mit Unterstützung weiterer Fachleute einige Touren und Veranstaltungen durch den grünen Bezirk Pankow an, die sogar alteingesessenen Pankower überraschen dürfte. Referenzobjekt der IGA im Bezirk ist der Wasserturmplatz. Zu ihm gibt es Führungen zur Gartengestaltung und zu seiner Geschichte. Einmal im Monat erfährt man außerdem im kleinen Tiefbehälter unter dem Wasserturmplateau mehr über die wechselvolle Geschichte des Areals. Besucher haben aber auch die Möglichkeit, die einmalige Akustik an diesem Ort kennenzulernen, wenn Akkordeonvirtuosin Angelica Paulic improvisiert. Die nächste Veranstaltung im Tiefbehälter findet am 16. Juni um 20 Uhr statt. Eintritt kostet fünf Euro.Des Weiteren bieten Wolfgang Krause und sein Team Pankow-Park-Touren an. Eine führt vom Schlosspark Schönhausen über den Amalienpark, den Pankower Anger, den Paulepark, den Bleichröderpark bis zum Bürgerpark. Die nächste Tour startet am 15. Juni. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Eingang von Schloss Schönhausen. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.Vom ältesten kommunalen Park über die Stadtplätze von Prenzlauer Berg bis zum jüngsten Park, dem Mauerpark, führt eine weitere Tour. Die Teilnehmer erfahren dabei unter anderem mehr über den Leisepark, die Bötzow-Brauerei, den Kollwitzplatz und den Hirschhof zwischen Oderberger Straße und Kastanienallee. Die nächste Führung startet am 22. Juni um 17 Uhr an der Ecke Friedensstraße und Am Friedrichshain. Auch hier kostet die Teilnahme zwölf Euro.Während zu allen anderen Touren und Veranstaltungen sich jeder einfach am Treffpunkt einfinden kann, ist für die etwa vier Stunden dauernde Führung „Auf den Spuren des Berliner Weines“ eine Anmeldung erforderlich. Diese umfasst nämlich einen Vortrag zur Berliner Weingeschichte in einer Gaststätte, einen Spaziergang entlang der früheren Weinanbaugebiete in Prenzlauer Berg sowie ein Abschlusstreffen in einer Gaststätte mit einem Essen und einer Verkostung Berliner Weine. Die nächste Führung findet am 16. Juli statt. Verbindlich anmelden können sich Interessierte auf www.berlins-gruene-orte.de