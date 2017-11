Grüner Abend am Schlosspark

Pankow.

Unter dem Motto „Grüner Abend – einfach schön“ veranstalten Thekla Lorbach und Katrin Rahnefeld ab November einmal im Monat Erlebnisabende zu den Themen Gesundheit und persönliche Entwicklung. Die beiden Expertinnen auf den Gebieten der Naturheilkunde und des systemischen Coachings möchten ihre Gäste inspirieren. Sie geben ihnen unterstützende Methoden an die Hand. Die Veranstaltungen finden ganz in der Nähe des Schlossparks in der Crusemarkstraße 20 statt. Die Themen des ersten Abends am 10. November von 19 bis 20.30 Uhr lauten „Stress lass nach!“ und „Entscheidungen“. Die Teilnahme kostet zwölf Euro. Anmeldung per E-Mail mail@katrin-rahnefeld.de