Was Freiwillige wissen sollten

Pankow.

Die Freiwilligenagentur Pankow startet ein neues Fortbildungsangebot. Mit dem möchte sie Menschen fit für eine ehrenamtliche Tätigkeit machen. An den Veranstaltungen können Menschen mit und ohne Handicap, Arbeitssuchende sowie alle anderen Interessierten teilnehmen. Sie finden in Leichter Sprache statt. Die Teilnehmer erfahren mehr zu Einsatzmöglichkeiten, rechtlichen Fragen, Erster Hilfe, Hygienevorschriften und anderem mehr. Die Veranstaltungen finden freitags von 15 bis 17 Uhr im Stadtteilzentrum in der Schönholzer Straße 10 statt. Kurse mit maximal zwölf Teilnehmern beginnen fortlaufend. Die Teilnahme ist dank EU-Förderung kostenfrei. Anmeldung bei Juliane Erler unter

499 87 09 20 oder per E-Mail an freiwillig@stz-pankow.de