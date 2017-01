Den Berliner Dom besichtigen

Prenzlauer Berg.

In seiner Reihe „Ewa on Tour“ lädt das Frauenzentrum am 7. Februar zu einem Besuch des Berliner Doms ein. Mit seiner markanten Kuppel ist der Dom im Zentrum der Stadt kaum zu übersehen. Als Hof- und Domkirche der Hohenzollern wurde der Dom unter Kaiser Wilhelm II. in den Jahren 1894 bis 1905 gebaut. Zu besichtigen sind heute die Predigtkirche mit der beeindruckenden Kuppel, die Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppenhaus, die Hohenzollerngruft mit fast 100 Särgen aus vier Jahrhunderten und das Dommuseum. Außerdem bietet der Kuppelumgang einen faszinierenden Blick auf die Mitte Berlins. Frauen, die an dieser Tour durch den Dom teilnehmen möchten, melden sich unter

442 55 42 an und erfahren dann alles Weitere.