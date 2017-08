Sommerspaß für Ferienkinder

Berlin: Bibliothek am Wasserturm |

Prenzlauer Berg.

Zwei Ferienangebote macht die Bibliothek am Wasserturm in den nächsten Wochen. Das erste richtet sich an Kinder ab zwei Jahre sowie Kita-Gruppen. Unter dem Motto „Krokodile, Zähne und noch viel mehr“ wird für sie ein Bilderbuch-Kino gezeigt. Danach wird gemeinsam gedichtet, gereimt und gebastelt. Mutige Kinder können am Ende auch „dem Krokodil die Zähne ziehen“. Diese Veranstaltung findet am 14., 21. und 28. August jeweils um 10 Uhr statt. Für Kinder von sechs bis zehn Jahre gibt es indes am 15., 22. und 29. August ein lustiges Inselhüpfen auf dem Hof der Bibliothek. Zum Start dieser „Insel-Rallye“ wird das Bilderbuchkino „Aufs Brett“ gezeigt. Anschließend erkunden die Kinder unterschiedliche Inseln, zum Beispiel eine Leseinsel, eine Bewegungsinsel und eine Entspannungsinsel. Weitere Informationen und Anmeldung bei Eva-Maria Politzka unter

902 95 39 36.