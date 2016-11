Prenzlauer Berg.

Der Blutspendedienst des DRK macht in diesem Monat wieder halt in Prenzlauer Berg. Am 16., 23. und 30. November steht der Bus jeweils von 15 bis 19 Uhr vor der Wichertstraße 2 nahe den Schönhauser Allee Arcaden. Dort kann jeder Blut spenden und so mithelfen, die Blutreserven der Stadt aufzufüllen. Weitere Informationen gibt es auf www.blutspende.de sowie unter

0800 119 49 11.