Neuer Vertreter der Patienten

Berlin: Krankenhaus Prenzlauer Berg

Zum neuen kommissarischen Patientenfürsprecher für den Standort Prenzlauer Berg des Vivantes Klinikums Friedrichshain wählte die BVV Ulrich Kemnitz. Das frühere Krankenhaus Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße 15 soll in absehbarer Zeit auf das Gelände des Klinikums Friedrichshain umziehen. Deshalb wird es nur noch als Filiale geführt. Im April wählte die BVV, so wie gesetzlich vorgeschrieben, für diesen Standort eine neue Patientenfürsprecherin. Es stellte sich aber heraus, dass diese ihr Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründen nicht ausüben kann. Ulrich Kemnitz erklärte sich bereit, kommissarisch die Aufgabe bis zur Schließung des Standortes zu übernehmen, und wurde nun von der BVV bestätigt. Weitere Informationen auf http://asurl.de/13dj