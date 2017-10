Entscheidung aus 25 Metern

Rudow. Rudow landete in der Berlin Liga einen Auswärtscoup beim SD Croatia. Nach 0:1 zur Pause siegte der TSV noch 2:1. Aktürk hatte nach einer halben Stunde für Croatias Treffer gesorgt. Saul (51.) und Schlüter mit einem herrlichen Schuss aus 25 Metern (78.) schlugen für die Gäste entscheidend zurück.



„Heute bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft“, sagte Trainer Aaron Müller nach dem Abpfiff. Croatias Co-Trainer Ferhat Dogru war dagegen sauer. „Wir waren ohne Mentalität. Der eine oder andere hat heute zu viel Arroganz an den Tag gelegt“, schimpfte Dogru.



Rudow hat nun eine ganz echte Aufgabe vor der Brust. Am Sonnabend (14 Uhr) geht es an die Hubertusallee zu Spitzenreiter Berliner SC.

