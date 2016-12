Festung Stubenrauchstraße

Rudow. Durch eine starke zweite Halbzeit hat der Berlin-Ligist die Hinrunde am vergangenen Sonnabend erfolgreich beendet. Gegen Tabellennachbar Stern 1900 siegte der TSV Rudow an der heimischen Stundenrauchstraße mit 4:1. Dabei waren die Gäste sogar mit 1:0 in Führung gegangen, Holtz mit einem Doppelpack, Bünsow und Al-Khalaf drehten das Spiel allerdings noch. Bemerkenswerte Statistik: Im gesamten Jahr 2016 hat der TSV in der Liga zuhause nicht verloren.



Die Rückrunde beginnt am 26. Februar mit einem Heimspiel gegen den SV Empor.

