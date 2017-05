Rudow ohne Chance

Rudow. Rudow traf auf sehr bissige und engagierte Füchse – und hatte diesen nicht allzu viel entgegenzusetzen. Vor allem vor der Pause war es ein mauer Auftritt. Am Ende hieß es in der Begegnung der Berlin-Liga 1:4 (0:2). Richter hatte die Gäste in Führung gebracht (16.), Haubitz legte in der 36. und 53. Minute nach. Zwar brachte Al-Khalaf sein Team noch einmal heran (62.), doch Trampisch sorgte für die Entscheidung (69.).



Am Sonntag um 13.30 Uhr tritt Rudow beim Berliner SC an (Hubertusallee).

Gefällt mir