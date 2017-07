Flüchtlingskinder in Teske-Schule

Berlin: Teske-Schule |

Schöneberg.

Gerüchte waren im Umlauf: Die ehemalige Luise- und Wilhelm-Teske-Schule am Tempelhofer Weg wird Bildungszentrum für Flüchtlinge. Die SPD-Fraktion in der BVV hat bei ihrem Parteifreund und Bildungsstaatsekretär Mark Rackles nachgehakt. Es werde ein Bildungszentrum für drei bis fünf Jahre geben, so der schulpolitische Sprecher Kevin Kühnert. „Das ist wichtig, da sich die Bezirksverordnetenversammlung erst jüngst dafür ausgesprochen hat, den Standort perspektivisch wieder ans Schulnetz zu nehmen.“ In der Teske-Schule soll es in Zusammenarbeit mit der Hugo-Gaudig-Schule in Tempelhof musische und andere AG-Angebote für Schüler aus Flüchtlingsfamilien geben, aber keine Willkommensklassen, wie Schulstadtrat Oliver Schworck (SPD) mitteilt. „Die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher in unsere Regelschulen steht für uns an erster Stelle“, sagte der integrationspolitische SPD-Fraktionssprecher, Orkan Özdemir.