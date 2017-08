VHS-Programm neu erschienen

Berlin: Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg |

Die Volkshochschule hat ihr Jahresprogramm mit über 2500 Kursangeboten von September 2017 bis August 2018 frisch aufgelegt. Neu sind Führungen und Exkursionen. Darüber informiert ein gesonderter Flyer. Flyer, Kursprogrammheft und das Programmheft „Deutsch lernen“ liegen in öffentlichen Einrichtungen, Buchhandlungen und Geschäften im Bezirk aus. Alle Hinweise zur Kursanmeldung und das Programm sind auch unter www.vhs-tempelhof-schoeneberg.de abrufbar. Zum Auftakt des neuen Semesters veranstaltet die Volkshochschule am 7. September ab 16.30 Uhr in ihrem Haus am Barbarossaplatz eine Einstufungsberatung für Fremdsprachenkurse unter dem Motto „Sprachen lernen leicht gemacht“.