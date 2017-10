Senioren in die Urania

Spandau.

Das Bezirksamt vergibt auch in diesem Jahr wieder ein begrenztes Kartenkontingent an Senioren fürs Varieté in der Urania. Bis zu den Veranstaltungen bleibt zwar noch ein bisschen Zeit. Die Karten können aber bereits ab dem 11. Oktober täglich von 9 bis 12 Uhr im Ehrenamtsbüro im Rathaus, Raum 156 gekauft werden. Reservierungen sind nicht möglich, da die Anzahl begrenzt ist. Die Karten gelten für Schlagersängerin Tina York, die im Rahmen der 270. Varieté-Serie am 2. November in der Urania auftritt. Am 22. Februar ist dann Ilja Richter zu Gast in der Urania. Beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr. Weitere Informationen im Ehrenamtsbüro unter

902 79 33 18.