Sonderthema "750 Jahre Kladow" erschienen

Berlin: Verlagsservice Lezinsky | Spandau ist mit seinen rund 240.000 Einwohnern eine Großstadt. Wie für die Berliner, spielt auch für viele Spandauer ihr "Kiez" ein wichtige Rolle. Das SPANDAUER VOLKSBLATT will, was Berichterstattung und Werbung betrifft, diesen Kiezen die gebührende Aufmerksamkeit zukommen lassen.Spandaus südlichster Ortsteil Kladow ist nicht nur der Lebensmittelpunkt seiner Bewohner, sondern auch ein sehr lohnendes Ausflugsziel für Rest-Spandauer und -Berliner! Anlässlich seiner 750-Jahrfeier wurde Kladow jetzt ein umfangreiches und sehr gelungenes Sonderthema gewidmet. Viele Werbetreibende aus Kladow, Gatow und darüber hinaus haben die Gelegenheit genutzt, sowohl in Kladow als auch in ganz Spandau von sich hören zu lassen.Damit hat das SPANDAUER VOLKSBLATT trotz seiner Größe und Verbreitung wieder einmal "mikro-lokale" Kompetenz bewiesen! Sehen Sie hier die Sonderseiten