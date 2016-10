Künstler öffnen ihre Ateliers

Steglitz-Zehlendorf.

Am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. November, öffnen wieder viele Künstler ihre Ateliers. Kunstinteressierte haben an beiden Tagen die Möglichkeit, den Kunstschaffenden bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und Einblicke in die unterschiedliche Positionen aus Malerei, Bildhauerei und Fotografie zu gewinnen. Das Spektrum reicht von Landschaftsmalerei über figürliche bis zu abstrakter Kunst. Geöffnet haben die Ateliers am Sonnabend, 5. November, von 14 bis 19 Uhr sowie am 6. November, von 12 bis 18 Uhr. Auf www.zehlendorf-guide.de/offene-ateliers-2016 sind alle teilnehmenden Künstler und die Atelieradressen aufgelistet.