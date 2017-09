Mehr Spielgeräte und mehr Sicherheit auf Spielplätzen

Steglitz.

Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) setzt sich für Verbesserungen auf drei Spielplätzen ein. Die Spielfläche am Carmerplatz liegt unmittelbar an der stark befahrenen Birkbuschstraße. Einen Zaun zum Schutz der Kinder gibt es nicht. Auch am Spielplatz Külzer Straße direkt an der Tiburtiusbrücke fehlt eine solche Sicherung. Auf dem Spielplatz in der Borstellpromenade am Teltowkanal gibt es dagegen nur wenige Spielgeräte. Die BVV hat beschlossen, dass die Spielplatzkommission entscheiden soll, ob die Plätze Carmerplatz und Külzerstraße durch eine Umzäunung gesichert werden können. Das Bezirksamt soll außerdem prüfen, ob der Spielplatz Borstellpromenade mit weiteren Spielgeräten ausgestattet werden kann.