Sprechstunden der Stadträte

Steglitz-Zehlendorf.

Im Januar haben Bürger die Gelegenheit, folgenden Stadträten ihre Anliegen persönlich in der Bürgersprechstunde mitzuteilen. Am Mittwoch, 12. Januar, ist Maren Schellenberg (B’90/Grüne), Stadträtin für Immobilien, Umwelt und Tiefbau von 16.30 bis 18.30 Uhr zu sprechen. Die Sprechstunde findet im Rathaus Zehlendorf, Kirchstraße 1/3, Raum E 304, statt. Weitere Sprechstunden können unter der Telefonnummer

90 29 70 01 erfragt werden. Michael Karnetzki (SPD), Stadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Verkehr, lädt am Donnerstag, 19. Januar, zur Bürgersprechstunde ein. Von 15 bis 17 Uhr ist er im Rathaus Zehlendorf, Raum 312, für die Bürger da. Weitere Sprechstunden können unter

902 99 39 01 erfragt werden. Weil es noch keinen Stadtrat für Jugend und Gesundheit gibt, ist Michael Karnetzki vorübergehend auch für diese Ressorts zuständig. In dieser Funktion bietet er am Dienstag, 24. Januar, von 16 bis 18 Uhr, eine Sprechstunde an.