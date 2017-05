Kiosk und Klo für den Stadtpark

Berlin: Stadtpark Steglitz |

Steglitz.

Der Stadtpark Steglitz ist ein beliebtes Ziel für Familien, Spaziergänger und Freizeitsportler. Dennoch ist die Anlage nicht besonders besucherfreundlich. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) hat jetzt das Bezirksamt per Beschluss aufgefordert, die Infrastruktur des Stadtparkes zu verbessern. So soll eine kleine Fläche innerhalb des Parks für einen Kioskbetrieb ausgeschrieben werden. An den Kiosk soll der Betrieb einer öffentlichen Toilette geknüpft werden. Ferner wird das Bezirksamt gebeten, mit entsprechender Beschilderung auf Bühne, Minigolf-Anlage und dann auch auf die Toilette hinzuweisen.