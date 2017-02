Erfahrungen und Erinnerungen

Berlin: Gedenkstätte Deutscher Widerstand |

Tiergarten.

Mit „Schuhe.Steine.Ich“ ist die Ausstellung des Internationalen Auschwitz-Komitees und der internationalen Jugendbegegnungsstätte Oświęcim (Auschwitz) überschrieben, die bis zum 31. März in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstraße 13, gezeigt wird. Darin berichten Überlebende des Lagers und junge Besucher der Gedenkstätte aus unterschiedlichen Perspektiven über Erinnerungen und Erfahrungen in Auschwitz gestern und heute und über ihre Hoffnungen, Fragen und Erwartungen für heute und morgen. Geöffnet ist montags bis mittwochs von 9 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 20 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.