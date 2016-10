Im Notfall schneller versorgt

Tiergarten. In der Evangelischen Elisabeth Klinik an der Lützowstraße wurde ein neuer Rettungswagenstützpunkt eröffnet.

Für die Bewohner von Tiergarten-Süd und dem Schöneberger Norden bedeutet der RTW-Stützpunkt direkt in der Klinik eine schnellere medizinische Erstversorgung.In Berlin sind acht Minuten vom Notruf bis zum Eintreffen beim Patienten vorgeschrieben. Die neue Garage mit ständiger Besatzung ist gerade in der Innenstadt wichtig, weil sie kürzere Wege zur Klinik bedeutet.Der Stützpunkt wurde nach einjähriger Bauzeit Ende September eröffnet. Zum 1,2 Millionen Euro teuren RTW-Standort gehören die Garage für den Rettungswagen sowie moderne Aufenthaltsräume für die stationierten Feuerwehrleute und Sanitäter.Die Evangelische Elisabeth Klinik ist ein Krankenhaus der qualifizierten Regelversorgung. Jährlich werden in dem Akademischen Lehrkrankenhaus der Charité rund 8000 stationäre und 14 000 ambulante Patienten medizinisch und pflegerisch versorgt. Die Klinik versorgt Patienten in den Fachbereichen der Inneren Medizin, Orthopädie und Unfallchirurgie, Plastische und Handchirurgie, Rekonstruktives Brustzentrum, Lasermedizin sowie in der Allgemein- und Viszeralchirurgie.