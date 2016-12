Hans Nisblé ist Stadtältester

Wedding.

Der frühere Bürgermeister von Wedding, Hans Nisblé, ist vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller und dem Präsidenten des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (beide SPD), zum Stadtältesten ernannt worden. Insgesamt haben 2016 drei Frauen und vier Männer diese Auszeichnung als Anerkennung für ihrer Verdienste um Berlin erhalten. Der SPD-Politiker Hans Nisblé, geboren am 28. März 1945 in Berlin, war von 1985 bis 1986 Mitglied des Abgeordnetenhauses, dann mehrfach Stadtrat und von 1994 bis 2000 Bezirksbürgermeister von Wedding. Darüber hinaus hatte er wichtige Positionen bei der Arbeiterwohlfahrt inne, von 2004 bis 2015 war er Berliner Landesvorsitzender.Stadtältester können Einwohner Berlins werden, die mehr als 20 Jahre lang der Stadt Berlin in Wahl- oder Ehrenämtern gedient haben und die älter als 65 Jahre sind.