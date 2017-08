Neu in der Kreativstadt: Humanistische Jugend in Weißensee

Berlin: Kreativstadt Weißensee |

Weißensee. Die jungen Humanisten des Humanistischen Verbandes Berlin haben ihr neues Büro eröffnet. Sie sind ab sofort in ihrer neuen Geschäftsstelle in der Neumagener Straße 25 in der Nähe des Rathauses Weißensee zu erreichen.

Die Räumlichkeiten umfassen eine Etage in der Kreativstadt Weißensee. Der Hof und das Außengelände mit Volleyballfeld und Tischtennisplatte eröffnen vielfältige Möglichkeiten für kinder- und jugendgerechte Aktionen im Freien. Im Gebäudekomplex des ehemaligen Finanzamtes sind zahlreiche Künstlerateliers, Probebühnen von Theatern sowie gemeinnützige Vereine beheimatet.Die Jungen Humanisten Berlin (JuHus) organisieren in jedem Jahr Sommer- und Ferienreisen für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 19 Jahren, veranstalten Kurzausflüge und Wochenendaktionen sowie regelmäßige Freizeitangebote für Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche ab 13 Jahren. Jugendliche ab 16 Jahren können als Teamhelfer die Reisen und Projekte der JuHus begleiten. Außerdem unterstützen die JuHus das Vorbereitungsprogramm der Jugendfeiern des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg.