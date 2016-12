Torloses Kellerduell bei Union 06

Weißensee. Das nächste Kellerduell, die nächste Enttäuschung. Bei Union 06 kam Blau-Gelb am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Union hatte das Spiel über weite Strecken bestimmt, die Weißenseer hielten kampfstark dagegen. Blau-Gelb wartet nun seit drei Spielen auf einen Sieg und befindet sich auf Platz 14 jetzt in der Abstiegszone. Union-06-Trainer Frank Misch ist sich aber sicher, „dass beide Mannschaften die Klasse halten.“



Mit einer erfolgreichen Woche könnte Blau- Gelb einen großen Schritt in diese Richtung machen. Zunächst gastiert die SG Blankenburg am Donnerstag (19.45 Uhr) in der Rennbahnstraße, am Sonntag (14Uhr) folgt dann GW Neukölln.



SH

Gefällt mir

0