Film ab im Sommerkino

Berlin: Neues Kranzler Eck |

Charlottenburg.

Im „Kranzler Eck“ am Kurfürstendamm/Ecke Joachimsthaler Straße findet vom 17. August bis 3. September wieder das Open-Air-Sommerkino statt. Bei der fünften Auflage gibt es 18 erstklassige Filme an 18 Abenden zu sehen. Täglich ab 19 Uhr heißt es Film ab – und das kostenlos. Die Reihe startet am 17. August mit "Ein ganzes halbes Jahr", bietet Highlights wie etwa "The First Avenger: Civil War" am 24. August oder "Verrückt nach dir" am 1. September und endet am 3. September mit "Mad Max: Fury Road". Das vollständige Programm findet sich hier im Internet: https://www.berlin.de/kultur-und-tickets/tipps/film/freiluftkinos/3156565-2464577-open-air-sommerkino-kranzler-eck.html