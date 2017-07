Integrative Zirkuswochen in den Ferien

Berlin: Haus der Jugend Anne Frank |

Charlottenburg-Wilmersdorf. In Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt bietet der Circus Cabuwazi in den Ferien kostenlose Zirkuswochen für Kinder aus Geflüchteten-Familien an.

Beim Zirkusworkshop mit professionellen Trainern lernen die Mädchen und Jungen unter anderem Akrobatik, Jonglieren und Kunststücke auf dem Trampolin. Das tägliche Programm dauert jeweils von 10.30 bis 15 Uhr und enthält eine warme Mahlzeit. Immer freitags beginnt um 14 Uhr eine öffentliche Show, damit auch die Eltern bestaunen können, was ihre Schützlinge gelernt haben. Vom 24. bis 28. Juli und vom 14. bis 18. August treffen sich Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren im Haus der Jugend Anne Frank, die Wochen vom 31. Juli bis 4. August und vom 21. bis 25. August finden in der Ulmenallee 35 statt und sind für Kinder von sechs bis zwölf Jahre geeignet.Anmeldungen nehmen Philine Maidt (E-Mail: philine.maidt.cabuwazi@posteo.de ) und Tomasz Lubotzki (E-Mail: tlubotzki@gmail.com ) entgegen.