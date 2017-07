Schminkseminar für Krebskranke

Berlin: St. Getrauden Krankenhaus |

Wilmersdorf.

DKMS LIFE ist ein Tochterunternehmen der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) und bietet „look good feel better“-Kosmetikseminare für krebskranke Mädchen und Frauen an. Dadurch gibt die gemeinnützige GmbH den Patientinnen Hoffnung und Lebensmut, um sie während ihrer Therapie zu unterstützen und ihren Heilungsprozess positiv zu beeinflussen. Eines der Seminare findet in Wilmersdorf statt. Am 10. August kommen um 11 Uhr Kosmetikexpertinnen ins St. Getrauden Krankenhaus, um den Krebspatientinnen Schritt für Schritt zu zeigen, wie sie die äußerlichen Folgen der Therapie kaschieren können. Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 Kosmetikprodukten sind für die Patientinnen kostenfrei. Die Zahl der Teilnehmerinnen ist auf zehn begrenzt. Information und Anmeldung bei Michaela Platzer:

827 229 887.