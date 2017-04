Die Zukunft am Kurfürstendamm

Berlin: Kempinski Hotel Bristol Berlin |

Wilmersdorf.

Die Zukunft, Entwicklung und Gestaltung am Kurfürstendamm und in der City West stehen im Mittelpunkt der Kurfürstendamm-Gespräche. Oliver Schruoffeneger (Bündnis 90/Grüne), Stadtrat für Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, spricht am 2. Mai zum Thema „Bauen und Planen am Kurfürstendamm“. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr in der Bristol Bar im Kempinski Hotel Bristol, Kurfürstendamm 27, und wird moderiert von Peter-Michael Riedel, Vorstandsvorsitzender der Kurfürstendamm Interessengemeinschaft e.V. Anmeldungen bitte per E-mail an info@kurfuerstendamm-ev.de