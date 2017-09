Und noch'n Jedicht … üba'n Stück Bärlin, meen Rad und mich

Zu dichten üba'n Radl-Tach.D'rum klimperte ick inne TastenOhne Ruh' und ohne Rasten.So kann viel Neues ich berichten,Jibbet doch so viel – mitnichten!Könnte klar hier niedalejen,Dat Jute an den Wuhlewejen.Se sind jepflecht und stets in SchussSo looft man hier och jut zu Fuß.Ejal ob Radeln, Joggen, Wandern,Hier jrüßt der eine stets den ander'n.Ooch ist's Treten ins Rad-PedalAbsolut CO2-neutral.Selbst der Diesel-Abgas-SkandalIs' uns Radlern schlauch-pups-egal!Ick bleib dabei: der WuhlewegTrägt bei zu meinem täglich' Glück.Hier jrenzen Joggen, Radeln schonAn eine Art Meditation.Det jleichmäßige PedaletretenHilft mir beim Jehirndurchkneten.Dazu der Wies'nkräuterduftUnd ein Eichelhäher, der ruft,Lade meene Batterien auf,Sowohl beim Radeln als och Lauf.Det einz'ge wat mich richtig nervt,Ist, wenn ick bin allzu begehrt,Bei den Bärlina Wuhle-MückenUnd se mich piesacken und pieken.Trotz allem wiedahol ick ma:"Leben mit Wuhle is wundabar!"D'rum komm ick jetze och zum Schluss,Denn der Sattel meines Fahrrads ruft.Weil wa heute ham Wochenende,Heißt et: lange Tour - Anfang bis Ende.Hundert pro wa fahren werdenNach Köpenick und Ahr'nsfelder Berjen.Kann echt nich' länger stille sitzenMöchte zu mein'm Fahrrad flitzenIck schreibe: "Tschüss!" und dank recht schön,Für's janze Lesen bis hierhin.Und vielleicht tun wa uns bald mal seh'n,An Wuhl' oda Berlin-Woche-Les'n.