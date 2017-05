Eine Million Klobesuche

Charlottenburg.

Nur am Alexanderplatz plätschert es noch häufiger in der Schüssel als in der Toilette auf dem Breitscheidplatz, bereitgestellt vom Betreiber Wall AG. Jetzt begab es sich, dass die Firma dort dem Millionsten Besucher – genauer gesagt einer Besucherin – gratulieren konnte. Es handelt sich um Judith Ridder, eine Berlinbesucherin aus den Niederlanden, die an der Sauberkeit und Funktionstüchtigkeit dieses beliebten Aborts nichts auszusetzen hatte. 2006 hatte Wall die Anlage mit einer Investition von 750.000 Euro ertüchtigt.