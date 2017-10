Ehrenamtliche Richter gesucht

Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Bezirksverwaltung sucht Personen, die ehrenamtlich als Richter am Berliner Verwaltungsgericht in der Kirchstraße oder am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in der Hardenbergstraße tätig sein möchten.

Die Amtsperiode umfasst fünf Jahre und beginnt am 1. Januar 2019 beziehungsweise am 19. August 2018. Die Abstimmung über die Vorschlagsliste in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) soll spätestens am 22. Februar 2018 erfolgen.Voraussetzung für die Tätigkeit als ehrenamtlicher Richter ist der Hauptwohnsitz in Berlin und das Wahlrecht zum Abgeordnetenhaus. Beschäftigte im öffentlichen Dienst und ehrenamtlich in der öffentlichen Verwaltung tätige Personen wie beispielsweise Bürgerdeputierte dürfen nicht berufen werden. Eine erneute Berufung von bereits jetzt als ehrenamtliche Richter tätigen Personen ist zulässig.Die schriftliche oder elektronische Bewerbung ist unter Angabe von Name, Vorname, Beruf beziehungswesie ausgeübter Tätigkeit, Anschrift, Geburtsort und Geburtsdatum an die Bezirksverordnetenversammlung, Charlottenburg-Wilmersdorf, Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin oder per E-Mail an bvv@charlottenburgwilmersdorf.de zu richten. Weitere Informationen erteilt das BVV-Büro auch unter

90 29 14 901.