Berlin: Kiezbüro Mierendorffstraße |

Charlottenburg.

Seit Kurzem stehen neue Outdoor-Fitnessgeräte am Bonhoefferufer, beim Grillplatz an der Gaußstraße und auf dem Mierendorffplatz. Der Verein „DorfwerkStadt“ hatte die Geräte beim Bezirksamt beantragt und das befand die Idee für gut. In zwei Wochen ist das Betonfundament vollständig ausgehärtet, dann darf dort auch Sport getrieben werden. Als nächstes möchte der Verein entsprechende Trainingsvorschläge für verschiedene Nutzergruppen erarbeiten. Wer Interesse hat, sich dabei einzubringen oder regelmäßige Kurse an den Geräten anzubieten, kann sich im Kiezbüro der „DorfwerkStadt“, Mierendorffstraße 6, vorstellen oder anrufen:

344 58 74.