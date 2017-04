Berlin: Wilmersdorfer Arcaden |

Charlottenburg.

Ab sofort gibt es bis in den Sommer hinein wieder das kostenlose Tanz-Workout für Jedermann. Jeden Donnerstag können Anfänger oder Tanzerprobte jeden Alters von 18 bis 21 Uhr mit professionellen Tanzlehrer in den Wilmersdorfer Arcaden in der Wilmersdorfer Straße im 1. Obergeschoss Salsa tanzen. Ob mit oder ohne Tanzpartner spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, die Freude am Tanzen ist da. Eine Anmeldung ist nicht nötig.