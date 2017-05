Auto und Roller brannten

Friedrichshain.

Zwei Fahrzeuge wurden innerhalb weniger Stunden am 16. und 17. Mai in Friedrichshain angezündet. Zunächst brannte gegen 23.20 Uhr ein Motorroller, der auf einem Fahrradparkplatz an der Mollstraße abgestellt war. Durch das Feuer wurden auch fünf Fahrräder beschädigt. Kurz nach 2 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Proskauer Straße Flammen an einem Auto. Die Straße war während der Löscharbeiten etwa eine Stunde gesperrt. In diesem Fall ermittelt der Staatsschutz. Die Hintergründe für den Rollerbrand untersucht ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.