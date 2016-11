Friedrichshain.

Nach einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin ist der beteiligte Autofahrer geflüchtet. Der Unfall ereignete sich am 1. November gegen 20 Uhr an der Kreuzung Karl-Marx-Allee und Straße der Pariser Kommune. Der PKW erfasste die Radlerin, als er nach links abbiegen wollte. Die 19-Jährige war nach ersten Ermittlungen auf dem Radweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Sie stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.