Metallica live auf Facebook: Generalprobe für alle User!

Metallica kommen in diesem Jahr zwar nicht nach Berlin. Harte Fans haben aber schon lange ihre Tickets für Köln gesichert. Zugabe vor dem Konzert: Für ihre Anhänger geben James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich vorher ein kleines Gratis-Konzert.

Anspielung auf die aktuelle Single

Metallica-Konzerte in Deutschland:

Denn Metallica werden amTeile ihrer Generalprobe der "WorldWired"-Bühnenshow streamen. Geplant sind laut ihrer Plattenfirma mindestens 4 Songs der Show. Die Übertragung ist für alle aktiven Facebook-Nutzer gratis. Auf der offiziellen Metallica-Seite könnt ihr das Streaming-Spektakel verfolgen.Der Stream trägt den Namen "Now That We're Live" und kann durchaus als Anspielung auf die aktuelle Metallica-Single "Now That We're Dead" verstanden werden. Der 10. Mai 2017 ist auch der Tag, wo die Tour der Band durch Nordamerika beginnt. Deutsche Fans müssen sich bis zum Spätsommer gedulden. Ab 14. September spielen Metallica dann endlich in der Lanxess-Arena in Köln. Wir sehen uns zuerst am 10. auf Facebook.14.09.2017 Köln, Lanxess Arena16.09.2017 Köln, Lanxess Arena16.02.2018 Mannheim, SAP Arena29.03.2018 Hamburg, Barclaycard Arena07.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle09.04.2018 Stuttgart, Schleyerhalle26.04.2018 München, Olympiahalle30.04.2018 Leipzig, Leipzig Arena