Einladen zu Stolpersteinen

Friedrichshain-Kreuzberg.

Das Verlegen von Stolpersteinen im Bezirk sollte besser publik gemacht werden. Das fordert ein Antrag der SPD-Bezirksverordneten Tessa Mollenhauer-Koch, dem auch die Linkspartei beitrat. Seniorenresidenzen, Schulen oder Jugendclubs, die sich in der Nachbarschaft befinden, sollten über das Einsetzen informiert und zu der Veranstaltung eingeladen werden. Stolpersteine werden in das Pflaster des Gehwegs gesetzt und erinnern vor der letzten bekannten Adresse an einen oder mehrere während des Nationalsozialismus verfolgte und ermordete Menschen. Die Termine, wann und wo es eine solche Würdigung gibt, sind manchmal schon länger bekannt, bisweilen werden sie aber auch erst sehr kurzfristig veröffentlicht.