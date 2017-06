Hirschmann und Möckernkiez

Friedrichshain-Kreuzberg.

Der zentrale Platz im Neubauquartier auf dem ehemaligen Freudenberg-Areal zwischen Boxhagener und Weserstraße wird jetzt auch offiziell "Siegfried-Hirschmann-Park" heißen. Zur Erinnerung an den Gründer der dort einst ansässigen Deutschen Kabelwerke. Für die Straße auf dem Baufeld an der Möckern- und Yorckstraße wird, wie analog des Namens der dortigen Baugenossenschaft, die Bezeichnung "Möckernkiez" gewünscht. Beide Vorschläge wurden am 6. Juni vom Bezirksamt beschlossen und werden der BVV bei ihrer Sitzung am 14. Juni zur Kenntnisnahme vorgelegt. Größere Einwände können dagegen nicht vorgebracht werden, denn es handelt sich jeweils um Privatgelände. Beide Benennungen sollen zum 1. Juli wirksam werden.