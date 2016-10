"Die Menschen sprechen zu wenig miteinander"

Hellersdorf. Barbara Jungnickel betreibt seit Oktober 2015 das „Café auf Rädern“. Bei Kaffee und Kuchen kommt sie mit vielen Menschen ins Gespräch – zum zweijährigen Bestehen auch mit Berliner-Woche-Reporter Harald Ritter.

Vor dem südlichen Eingang des U-Bahnhofs habe ich in den zurückliegenden beiden Jahren am häufigsten mein Café aufgebaut. Hier kommen viele Leute vorbei. Es ist ein schöner, freier Platz unterhalb der Stelen zur Erinnerung an das alte Dorf Hellwichstorp.Ja. Viele Menschen in unserem Kiez zwischen Schleipfuhl und U-Bahn sind einsam oder leiden unter Kontaktmangel. Viele leben erst seit wenigen Jahren hier. Sie kennen ihre Nachbarn kaum oder gar nicht. Erst kürzlich hatte ich zwei Menschen hier, die praktisch Wand an Wand wohnen, allerdings in zwei unterschiedlichen Hausaufgängen. Nach unserem Gespräch hatte ich den Eindruck, dass diese beiden Menschen in Zukunft nicht mehr gruß- und wortlos aneinander vorbeigehen werden.Über alles Mögliche. Über die Arbeit, die Wohnung, das Leben im Kiez. Auch über das Wetter. Tatsächlich ist das Wetter oft zuerst der Anknüpfungspunkt. Viele erkundigen sich auch, warum ich hier mit meinem Bollerwagen sitze und ihnen einen Kaffee mit Gespräch anbiete.Damals, im Sommer 2015, schlugen die Wogen wegen des neuen Flüchtlingsheims an der Maxie-Wander-Straße hoch. Unser Eindruck in der Evangelischen Kirchengemeinde Hellersdorf war, dass die Menschen einfach zu wenig miteinander sprechen. So kamen wir auf die Idee, mit einem „Café auf Rädern“ den Menschen ein Gesprächsangebot zu machen.Eine Hauptrolle hat es niemals gespielt, aber es bewegt die Menschen. Manch einer will einfach mal Dampf ablassen. Aber das ist relativ selten.Nein, selbst die Menschen, die nur vorübergehen, weil sie es vielleicht zu eilig haben, die haben meist ein Lächeln auf den Lippen.Ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis, dass man miteinander spricht, vielleicht einmal den Schlüssel beim Nachbarn lassen kann, der im Urlaub auch mal die Post aus dem Briefkasten nimmt.