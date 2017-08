Freiwilligenzentrum Sternenfischer lädt zu Freiwilligentagen 2017 ein

Treptow-Köpenick. Menschen, die ein Ehrenamt suchen, erhalten bei Sternenfischer, dem Freiwilligenzentrum im Bezirk, passende Angebote.

Diejenigen, die unverbindlich in ein Engagement schnuppern möchten, können sich an den Freiwilligentagen im September ausprobieren. Am 8. und 9. September warten rund 30 Mitmachaktionen auf Helfer. Interessierte können sich ab sofort anmelden für eine Putzaktion im Kiezklub Johannisthal, bei der Stuhlpolster und Scheuerleisten gereinigt werden sollen. Mitstreiter werden aber auch im Kiezklub in Wendenschloß gesucht, hier soll ein Zaun neu gestrichen werden. Eine der zentralen Aktionen findet im Rathaus Friedrichshagen statt. Hier informiert das Freiwilligenzentrum Sternenfischer gemeinsam mit örtlichen Akteuren über Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Das Seniorenheim am Müggelschlößchenweg 46 sucht Freiwillige, die gemeinsam mit Bewohnern und Mitarbeitern Pflaumenkuchen backen und Marmelade herstellen. Für die Kita Moosmutzel in Altglienicke werden Mitstreiter gesucht, die im Gruppenraum eine Abenteuerzone gestalten und dafür Wände streichen und Regale montieren. Wer mal im Mittelalter vorbeischauen möchte, kann das Projekt "Mittelalter an der alten Spree" beim Bau einer Palisade und eines Flechtzauns unterstützen. Auch an den bereits im Bau befindlichen Handwerkerhäusern wird an diesem Tag gearbeitet. Und wer handwerkliches Geschick hat, kann die Ehrenamtlichen im Repaircafé in der Plesser Straße bei der Reparatur von Alltagsgegenständen und technischem Gerät unterstützen. An beiden Tagen haben Interessierte die Möglichkeit, verschiedene Facetten von freiwilligem Engagement kennenzulernen.Sternenfischer, das Freiwilligenzentrum im Bezirk Treptow-Köpenick, gibt es seit dem Jahr 2007. Seitdem wurden über 2000 Ehrenamtliche an Vereine und Initiativen vermittelt. Regelmäßig finden Freiwilligentage und Ehrenamtsbörsen statt. Mit der Aktion „Stern des Monats“ wird herausragendes ehrenamtliches Engagement öffentlich gewürdigt.Anmeldung für alle Projekte ab sofort über die Internetseite www.sternenfischer.org