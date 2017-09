Zirkus im Nebel: Aufführungen in der Schatzinsel

Kreuzberg. "Nebelwelt" heißt die Vorstellungsreihe vom 6. bis 21. Oktober im Circus Schatzinsel, May-Ayim-Ufer 4.

Die Termine sind am 6. und 7., 14. und 15. sowie 20.und 21. Oktober. Beginn ist immer um 19 Uhr. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt vier Euro. Karten gibt es unter22 50 24 61 oder per E-Mail an schatzinsel@vuesch.org