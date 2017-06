Anwohner entlasten: Verkehr soll schneller fließen

Neu-Hohenschönhausen.

Die Lichtenberger Bezirksverordneten haben sich für einen verbesserten Verkehrsfluss an der Kreuzung Gehrensee-, Hohenschönhausener und Pablo-Picasso-Straße ausgesprochen.Damit wurde ein Antrag der SPD-Faktion angenommen. Danach soll sich das Bezirksamt beim Senat dafür einsetzen, dass der Verkehr vor allem in der Gehrenseestraße stadtauswärts schneller fließen kann.Der Bezirk Marzahn-Hellersdorf soll in die Prüfung einbezogen werden. Da sich immer mehr Wirtschaftsunternehmen im Gebiet ansiedeln, sei eine Lösung für den stetig zunehmenden Verkehr dringend nötig, heißt es in der Begründung des SPD-Antrags – vor allem für die Anwohner der Gehrenseestraße, die von den täglichen Rückstaus belastet würden.