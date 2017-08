Geld für Kulturprojekte

Marzahn-Hellersdorf.

Der Berliner Senat stellt auch 2018 Projekt-Gelder für kulturelle Bildung zur Verfügung. Künstler aus dem Bezirk können gemeinsam mit Kitas, Schulen und anderen Einrichtungen der Bildungs- und Jugendarbeit Geld aus dem Fonds beantragen. Die Frist endet am 15. September. Die Projekte sollen insbesondere Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aktiv an künstlerischen Prozessen und an der kulturellen Vielfalt im Bezirk beteiligen. Pro Kooperationsprojekt können bis zu 3000 Euro vergeben werden, in Ausnahmefällen bis zu 5000 Euro. Das Antragsformular und die Förderrichtlinien finden sich auf www.kultur-marzahn-hellersdorf.de im Bereich „dezentrale Kulturarbeit“. Mehr Infos per E-Mail an sybille.zellerhoff@ba-mh.berlin.de oder unter

902 93 41 37.