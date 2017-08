Exkursion zum Berliner Wein

Mitte.

Am Sonntag, 3. September, können Weinliebhaber an einer kostenlosen Exkursion teilnehmen. Der Diplom-Biologe Gunter Martin erklärt auf einer Tour durch Mitte und Pankow, warum auch eine Großstadt wie Berlin gute Voraussetzungen für den Weinbau bietet. Schon vom 14. bis 16. Jahrhundert wurde in Berlin Wein angebaut. Zu dieser Zeit gab es sogar knapp 100 Weinberge und Weingärten im Stadtgebiet. Namen wie „Weinbergstraße“ oder „Am Weinberg“ lassen dies auch heute noch im Stadtbild erahnen. Organisiert wird die Exkursion vom Umweltladen Mitte in der Karl-Marx-Allee 31. Dieser eröffnet wieder am 4. September. Die Wein-Exkursion beginnt um 11 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Senefelder Platz und dauert drei Stunden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.