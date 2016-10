Beste Köchin aus dem Hilton

Berlin: Hilton Berlin Gendarmenmarkt |

Mitte.

Die 22-jährige Köchin Sandra Krumreich vom Hilton Hotel am Gendarmenmarkt hat bei den Deutschen Jugendmeisterschaften des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) den 2. Platz bei den Köchen gewonnen. Insgesamt waren beim DEHOGA-Bundeswettbewerb die 48 besten angehenden Köche, Hotelfach- und Restaurantfachleute aus 16 DEHOGA-Landesverbänden angetreten. Johann Dierking aus dem Intercontinental Berlin belegte den vierten Platz bei den Hotelfachleuten. Jeder Koch musste aus einem vorgegebenen Warenkorb ein Menü für zehn Personen kreieren, das anschließend von den Restaurant- und Hotelfachleuten an gedeckten Tischen serviert wurde. Beim „Männerberuf“ Koch hatten in diesem Jahr drei Damen in der Spitzenwertung die Mütze auf.