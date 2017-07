Reif für die Insel: Ferien in Moabit

Moabit. Unter dem Motto „Reif für die Insel? Entdecke Moabit“ machen die Moabiter Freizeiteinrichtungen und das Jugendamt des Bezirks Mitte bis 1. September Kindern und Jugendlichen an 16 verschiedenen Orten vielfältige Angebote während der Sommerferien. Alle Angebote sind kostenlos und bringen viel Spaß und Abwechslung. Der Ferienkalender wurde in den Moabiter Schulen verteilt, liegt aber auch in den Freizeiteinrichtungen, Bibliotheken und im Bürgeramt im Rathaus Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, aus. KEN

Gefällt mir