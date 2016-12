Matinée am Nachmittag

Neukölln.

Neujahr lädt die Kulturkneipe „Sowieso“, Weisestraße 24, zu einer späten musikalischen Matinée ein. Beginn ist am Sonntag, 1. Januar, um 17 Uhr. Zu hören ist Tristan Honsinger (Cello, Gesang), danach das Trio „JR3“ mit Rudi Mahall an Bass und Klarinette, Olaf Rupp an der Gitarre und Jan Roder am Bass. Den Abschluss macht ein Quartett: John Schröder (Gitarre), Henrik Walsdorff (Saxophon), Jonas Westergaard (Bass) und Oli Steidle (Schlagzeug). Informationen gibt es unter

0157/72 87 99 65.