Unterstützung für Talente

Neukölln.

Das „Neuköllner Talente Projekt“ der Bürgerstiftung Neukölln beteiligt sich in diesem Jahr am Zukunfts-Wettbewerb der PSD Bank. Insgesamt winkt ein Preisgeld von 50 000 Euro. Es geht an die zehn besten Projekte. Dabei werden Publikumspreise in Höhe von insgesamt 24 000 Euro vergeben. Der Wettbewerb um den Publikumspreis läuft noch bis zum 9. Oktober. Neuköllner Talente hoffen auf diese Chance, damit sie über die Grenzen des Bezirks hinaus wahrgenommen werden. Abstimmen können alle im Internet, die Abstimmung ist kostenlos und erfordert keine Angabe persönlicher Daten. Sie ist möglich auf: http://asurl.de/13j2