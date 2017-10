„Staatsanwalt vor Ort“: Neue Wege bei der Bekämpfung von Straftaten

Berlin: Amtsgericht Neukölln |

Neukölln. Die Berliner Staatsanwaltschaft will neue Wege beschreiten. In Neukölln wurde am 6. Oktober das Pilotprojekt „Staatsanwalt vor Ort“ vorgestellt.

In einem eigenen Büro im Amtsgericht – gegenüber vom Rathaus – teilen sich an zwei Einsatztagen pro Woche - drei Staatsanwälte die Aufgabe. Sie wollen näher ran an die Tatorte und die Täter, direkt vor Ort Beweise sammeln, sich nicht mehr in erster Linie auf Zeugenaussagen verlassen und das Umfeld der Straftäter kennenlernen. Denn inzwischen räumt die Politik ein, dass in Neukölln zehn arabische Großfamilien mit rund 1000 Mitgliedern agieren.Der Bezirk wird unterschiedlich wahrgenommen. Die einen sehen die vielen kulturellen Höhepunkte und die engagierten Bewohnern. Die anderen sehen Neukölln als Ausgangpunkt für Kriminalität in allen Berliner Bezirken. Allein 14 Überfälle auf Sparkassen, Drogenhandel, Prostitution, Menschenhandel, Raub und Erpressung werden den Großfamilien zugeschrieben. In seltenen Fällen kann ihnen das nachgewiesen werden. Zeugen werden eingeschüchtert, die dann vor Gericht nicht mehr zu ihren Aussagen stehen. Bürgermeisterin Franziska Giffey betrachtet diese Entwicklung mit großer Sorge.„Mit dem Projekt Staatsanwalt vor Ort geht es um die organisierte Kriminalität.“ Die Staatsanwälte sollen direkt mit anderen Behörden wie Schulamt, Jugendamt, Jobcenter und Sozialamt zusammenarbeiten. Giffey erhofft sich, dass Verbrechen schneller aufgeklärt werden können. „Es gibt viele Menschen die diese Szene gar nicht wahrnehmen, die sich in Hinterzimmern von Bars oder Cafès abspielt.“Oberstaatsanwalt Michael von Hagen, betonte: „Wir wollen uns vor Ort ein Bild machen.“ Er verweist auf spektakuläre Überfälle in den vergangenen Monaten – den Überfall auf das KaDeWe, die Sprengung von Geldautomaten und den Raub der Goldmünze aus dem Museum. „Alle Straftaten lassen sich bis nach Neukölln verfolgen.“ Mit der Staatsanwaltschaft vor Ort soll der Druck auf Straftäter erhöht werden. „In den kriminellen Milieus wird genau beobachtet, wie der Staat sich verhält, ob die kriminellen Machenschaften verfolgt werden“, sagte Giffey. „Das wird sich auch innerhalb der kriminellen Milieus herumsprechen, wenn jetzt intensiv ermittelt wird.“